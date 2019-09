Globaler Klimastreik in Berlin

Quelle: dpa

Zu der großen Klimademo rund um das Brandenburger Tor in Berlin haben sich nach Angaben der Veranstalter 80.000 Menschen versammelt. Diese Zahl nannte eine Sprecherin des Bündnisses auf einem Podium vor den Demonstranten.



Mehrere Zehntausend Menschen sind auch in Hamburg für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Polizei spricht von rund 45.000 Teilnehmern. Allein in Deutschland sind zum Auftakt einer globalen Streikwoche in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen angemeldet.