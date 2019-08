Merkel mit Islands Ministerpräsidentin Katrin Jakobsdottir.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Kanzlerin Angela Merkel trifft sich heute in Island mit den Regierungschefs Skandinaviens. Der Bundesregierung zufolge soll es dabei um europäische und internationale Themen gehen, nach Angaben der Skandinavier spielt das Klima eine zentrale Rolle.



Merkel hat Deutschland Nachholbedarf in Sachen Gleichberechtigung attestiert. Im Vergleich zu Island müsse man "noch nachholen". "Gerade in der Wirtschaft ist es bei uns so, aber auch in der Politik, dass die Frauen noch längst nicht die Parität erreicht haben."