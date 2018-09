Gouverneur Jerry Brown auf dem «Global Climate Action»-Gipfel. Quelle: Eric Risberg/AP/dpa

Kalifornien will einen Satelliten entwickeln und in die Umlaufbahn bringen, der weltweit den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen überwachen soll. Dies gab der kalifornische Gouverneur Jerry Brown zum Abschluss des "Global Climate Action"-Gipfels in San Francisco bekannt.



"Bei anhaltenden Angriffen auf die Wissenschaft und einer wachsenden Klimabedrohung starten wir unseren eigenen verdammten Satelliten", sagte der Demokrat. Damit sollen Klimaverschmutzer weltweit aufgespürt werden.