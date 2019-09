Ein Sagr als Klimaprotest in Hamburg.

Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Rund 100 Klimaschützer haben in Hamburg gegen die Kreuzschifffahrt protestiert. Auf die neue Promenade unweit der Landungsbrücken kippten sie eine rote Flüssigkeit und stellten einen sargähnlichen Kasten in die Farbpfütze.



"Kreuzfahrer, ihr vergiftet uns! Haut ab!", hieß es auf einem Schild. Auf einem Transparent stand "Hamburg, mit dir wollen wir Zukunft erleben - Klimanotstand jetzt!". Die Aktionsgruppe Extinction Rebellion Hamburg schrieb später auf Twitter, sie habe die Treppe an der Promenade wieder sauber gemacht.