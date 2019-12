Wir sehen daran, dass alle Länder der Welt betroffen sind. Vera Künzel, Germanwatch

Dass Deutschland so weit oben rangiert - hinter Japan und den Philippinen - ist ein Novum. "Diesmal haben wir die Besonderheit, dass wir in den Top 3 zwei Industrieländer haben, die besonders stark betroffen sind“, sagt Vera Künzel von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Sie ist eine Autorin des Index. "Das ist das erste Mal so in der Geschichte des Index, den wir seit 15 Jahren machen. Wir sehen daran, dass alle Länder der Welt betroffen sind." Auch in Japan war es vor allem eine Hitzewelle, die große Schäden anrichtete.