Das Bündnis «Ende Gelände» kündigt Blockaden in der Lausitz an.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Mit Mahnwachen, Blockaden und Besetzungen von Tagebauen und Kraftwerken wollen Klimaaktivisten am Wochenende in der Lausitz protestieren. Sie fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Die Kohle-Gegner erwarten zu den Aktionen mehrere Tausend Demonstranten.



"Am Samstag fahren wir in die Lausitz und blockieren die Orte der Zerstörung", kündigte die Sprecherin des Bündnisses "Ende Gelände", Nike Mahlhaus, in Berlin an. Konkrete Orte und Zeitpunkte der Aktionen benannte sie bisher nicht.