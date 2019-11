Emmanuel Macron und Xi Jinping in Peking.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

China und Frankreich haben sich nach der Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens durch die USA zu dem Vertragswerk bekannt. Dieses sei "unumkehrbar", erklärten der chinesische Staatschef Xi Jinping und der französische Präsident Emmanuel Macron in Peking.



In einem gemeinsamen Papier warnten sie, dass "der Verlust von biologischer Vielfalt und der Klimawandel weltweit den Frieden und die Stabilität bedrohen". China und Frankreich verpflichteten sich in der Erklärung, gemeinsam den Klimawandel anzugehen.