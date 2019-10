Weltweit verliefen die Aktionen nicht so friedlich wie in der deutschen Hauptstadt: Im australischen Sydney löste die Polizei eine Sitzblockade hunderter Aktivisten auf. In Wellington in Neuseeland wurden 30 Menschen festgenommen, die sich an ein Auto gekettet hatten. In London gab es bereits vor acht Uhr morgens mehr als 20 Festnahmen. Bis zum frühen Nachmittag wurden in der britischen Hauptstadt 135 Demonstranten festgenommen. Bereits im April waren bei den weitgehend friedlichen Protesten mehr als 1.100 Anhänger der Bewegung in London festgesetzt worden.