Es ist extrem wahrscheinlich, dass menschlicher Einfluss die dominante Ursache der seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachteten Erwärmung ist Climate Science Special Report

In dem Gutachten ziehen die Experten eine Zwischenbilanz zu den Erkenntnissen über den Klimawandel. "Unsere Zeit ist nun die wärmste in der Geschichte der modernen Zivilisation", heißt es in dem Text. In dem Bericht wird auch vor einem möglichen Anstieg der Meeresspiegel um bis zu gut 2,40 Meter bis zum Jahr 2100 gewarnt. Außerdem listet der Report die Schäden auf, die als Folge der globalen Erwärmung bereits in den USA entstanden seien. "Es ist extrem wahrscheinlich, dass menschlicher Einfluss die dominante Ursache der seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachteten Erwärmung ist", heißt es in dem 2000 Seiten umfassenden mehrteiligen Dokument. Es gebe dafür "keine überzeugende alternative Erklärung".