Auch der ADAC betont, dass beide Systeme Vor- wie Nachteile hätten. "Wichtig ist, dass Mobilität bezahlbar bleibt und egal in welchem Modell besonders Betroffene, wie zum Beispiel Pendler, entlastet werden", so eine ADAC-Sprecherin. Die marktliberale Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ist in ihrer Ablehnung einer Steuer-Lösung deutlicher. Sie verweist besonders auf die einfache Integration eines deutschen Emissionshandels in das europäische Gesamtsystem. "Das Ziel sollte es sein, dass jeder, vom privaten Haushalt bis zum Unternehmen, für seine Emissionen CO2-Zertifikate kaufen muss, am besten weltweit", so Mark Heine von der Universität Düsseldorf in einem INSM-Blogbeitrag.