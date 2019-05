Fridays for Future in Berlin.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

An den weltweiten "Klimaprotesten" haben sich laut Organisatoren allein in Deutschland 320.000 Menschen beteiligt. "Das ist unser größter Streik bislang", teilte das Netzwerk Fridays for Future auf Twitter mit.



Zwei Tage vor dem Haupttag der EU-Wahl gingen in allen 28 Staaten Menschen auf die Straßen. Die Aktion stand unter dem Motto #voteclimate (Wählt für das Klima). An der ersten Auflage eines Klimaprotesttages hatten sich am 15. März weltweit 1,9 Millionen Menschen beteiligt.