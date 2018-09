Dazu ist zu beobachten, dass in den letzten Jahren der Jetstream stärker ausschlägt und dadurch vermehrt Stürme in die Arktis gelangen. Dabei wird das Eis durch den hohen Wellengang zerschlagen und zusätzlich gelangt mit den Stürmen auch noch wärmere und feuchtere Luft in den hohen Norden.



So gibt es über den neuen Winter dann wieder weniger Eis und der Trend setzt sich weiter fort und beschleunigt sich sogar noch. So wäre nach Schätzungen der Wissenschaftler frühestens ab den 2030er Jahren das Sommereis verschwunden. Das würde sich aus physikalischer Sicht noch stärker auf den Jetstream, also letztendlich auf unser Wetter auswirken - ganz sicher nicht im positiven Sinne.