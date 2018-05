Dabei trifft diese Menschen nicht einmal die Schuld an ihrer Lage. Verantwortlich für die globale Erwärmung sind vor allem die industrialisierten Länder. Vier Fünftel der von Menschen verursachten CO2-Anreicherung in der Atmosphäre gehen auf das Konto der Industriestaaten. Auch wenn Schwellenländer wie China ebenfalls große Mengen an Treibhausgasen produzieren, sind die Pro-Kopf-Emissionen in Industrienationen immer noch deutlich höher. Unsere Lebensweise treibt die Erderwärmung Tag für Tag weiter voran - und vergrößert das Leid Unzähliger.