Der "Krieg gegen die Natur" muss aufhören, hat UN-Generalsekretär António Guterres kurz vor der Weltklimakonferenz in Madrid gewarnt. So weit will Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, zwar nicht gehen. Aber auch er warnt im ZDF-Morgenmagazin vor "ernsten Risiken und Gefahren".