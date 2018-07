Immer wieder sorgt die Bahn für negative Schlagzeilen, wenn die Kühlung versagt und Passagiere über stickige Waggons klagen. Davon kann auch Klimaforscher Stefan Emeis ein Lied singen. "Am Dienstag stand ich länger in Stuttgart auf dem Bahnhof, weil in einem Zug die Kühlung gleich in drei Wagen ausgefallen ist. Der Zug konnte deshalb nicht mehr weiterfahren", berichtet Emeis. Der Bahn falle es schwer, die Züge aufzurüsten. "Das ist wie mit einem kleinen Ventilator auf dem Schreibtisch. Den können Sie auch nicht einfach schneller laufen lassen, um das ganze Zimmer zu kühlen. Irgendwann ist die Kapazitätsgrenze erreicht", so Emeis. Laut dem Forscher müsste die Bahn den Fuhrpark mit stärkeren Klimaanlagen ausstatten. Bislang habe man darauf spekuliert, dass es nur ein paar Tage im Jahr so richtig heiß werde.