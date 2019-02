Die Stadt Rockford in Illinois, die am Donnerstag noch beim Rekordwert von minus 35 Grad bibberte, werde am Montag etwa zehn Grad plus erleben, sagte der Wetterdienst voraus. An anderen Orten könnten es sogar 13 Grad und mehr werden. So schnell wie diesmal hätten sich Kältewellen früher nicht aufgelöst, sagte der Meteorologe Jeff Masters vom Wetterdienst Weather Underground.