Es wird immer wärmer.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die globale Temperatur steigt nach Forscherangaben derzeit schneller an als jemals zuvor in den Millionen von Jahren der Erdgeschichte, die Klimaforscher rekonstruieren können. Seit 50 Jahren werde es im Schnitt global pro Jahrzehnt um rund 0,2 Grad wärmer, erläuterte Andrey Ganopolski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.



Eine solche Steigerung sei unerreicht zumindest in den vergangenen drei Millionen Jahren und möglicherweise sogar in den vergangenen 60 Millionen Jahren.