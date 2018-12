Die Basis ist da. Nun muss die Welt etwas daraus machen. Ohne Kattowitz gäbe es diese Chance aber nicht. Nebenbei: Weltklimagipfel sind nicht nur ein Verhandlungsforum, sondern auch eine Messe, eine Plattform für den Austausch zwischen Firmen, Politikern, Wissenschaftlern und Umweltverbänden. Vieles kommt im Kleinen an Ständen, in Büros, im Flur in der Kantine zustande. Vieles, das die breite Öffentlichkeit nie findet. All das sollte möglichst schnell Früchte tragen. Vielleicht steigen Weltklimagipfel in den Umfragewerten dann auch wieder.