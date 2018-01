Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Der geplante Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen hat nach Auskunft der scheidenden Bundesumweltministerin Barbara Hendricks keinen Dominoeffekt nach sich gezogen. "Zum Glück ist es so, dass alle anderen Länder dabei bleiben", sagte die SPD-Politikerin.



Hauptaufgabe der am Montag in Bonn startenden Klimakonferenz sei ein Regelwerk: "Ein Erfolg ist, wenn wir uns darauf verständigen, wie wir gegenseitig messen und gegenseitig uns nicht beschummeln", sagte Hendricks.