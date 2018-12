Weg von den alten hin zu neuen Energiequellen.

Quelle: dpa

Ja und nein. Nach dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten Austritt aus dem Klimaabkommen von Paris haben die USA zwar Zahlungen, etwa an den grünen Finanztopf "Green Climate Fonds", eingestellt, allerdings sind sie immer noch Vertragspartner und nehmen auch am Klimagipfel teil. In Kreisen der Diplomaten wurde schon letztes Jahr in Bonn wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass die US-Delegation "nicht weiter gestört" hat. Auch in Kattowitz wird sie wohl nicht ernsthaft blockieren.