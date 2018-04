Am meisten Kopfzerbrechen bereitet allerdings die Kohleverstromung. Auch in Deutschland wird ja seit Jahren über ein Ausstiegskonzept gestritten. Sehr hilfreich wäre jetzt ein Signal aus den Jamaika-Sondierungsgesprächen, ob der Verzicht auf Kohleverstromung Regierungsprogramm wird. Denn weltweit werden kräftig weiter neue Kohlekraftwerke gebaut. Allein in diesem Jahr kommen so rund 273 Gigawatt elektrische Leistung hinzu - nur aus der Kohleverbrennung. Noch einmal 570 Gigawatt sind in Planung. Insgesamt bedeutet das ein Anstieg der CO2-Emissionen um 150 Gigatonnen (Milliarden Tonnen) – viel zu viel, um das Zwei-Grad-Limit einzuhalten. Womit sich ein weiteres Verhandlungsfeld der Bonner Konferenz abzeichnet, nämlich das Initiieren von neuen Partnerschaften zwischen Ländern, aber auch unter Mitwirkung des sogenannten privaten Sektors. Denn nur zusammen lassen sich die besten und leistungsfähigsten erneuerbaren Energiequellen finden und dann auch bauen.