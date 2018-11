Da die Atmosphäre immer mit Land oder Ozean gekoppelt ist, wirkt sich diese Veränderung auch auf den Jetstream aus. So sagt Jennifer Francis, eine renommierte Wissenschaftlerin an der Rutgers Universität in New Jersey/USA, dass die Veränderungen in der Barents-, aber auch in der Kara-See nördlich von Russland den Jetstream störten, was wiederum zu Extremwetter in Europa und Asien führt. Diese Störungen setzten sich sogar bis hoch in die Stratosphäre fort und können den Polarwirbel beeinflussen. In den Wintermonaten bedeutet das wiederum Kaltluftausbrüche aus der Arktis, südwärts in unsere Breiten, so ähnlich wie in diesem Jahr im Februar und im März.