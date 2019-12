Klimamarsch in Madrid.

Quelle: Bernat Armangue/AP/dpa

Gemeinsam mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg und dem spanischen Filmstar Javier Bardem haben Zehntausende Menschen aus aller Welt in Madrid gegen den Klimawandel protestiert und den verantwortlichen Politikern Untätigkeit vorgeworfen. Der bunte Klimamarsch fand im Rahmen des 25. Weltklimagipfels statt, der am Montag in der spanischen Hauptstadt gestartet war.



Bei der Klimakonferenz wird ab kommender Woche auf Ministerebene verhandelt. Dann wird sich zeigen, ob die Appelle der Demonstranten Wirkung zeigen.