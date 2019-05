Seibert beruft sich dabei auf die Festlegungen der Bundesregierung im Klimaschutzplan 2050, der die Reduktion des CO2-Ausstoßes bis zur Jahrhundertmitte um 80 bis 95 Prozent festlegt. Über diesen Plan "können wir nicht mit einem Federstrich hinweggehen", so Seibert. Die Kanzlerin unterstütze die Initiative der EU-Länder zwar in vielen Bereichen, aber die Bundesregierung bleibe beim Erreichen der Ziele für 2030. Dafür sollen noch in diesem Jahr ein Maßnahmenpaket und die entsprechenden Gesetze verabschiedet werden. Wann sei allerdings noch offen, sagte Seibert.