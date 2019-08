Greta Thunberg (Mitte) mit New Yorker Jugendlichen.

Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Zwei Tage nach ihrer Ankunft in New York hat die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg erstmals in den USA an einem Schulstreik für das Klima teilgenommen. Die 16-Jährige demonstrierte zusammen mit gut hundert Jugendlichen vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen - damit war die Gruppe deutlich kleiner als bei vielen europäischen Protesten.



Begleitet von mindestens ebenso vielen Journalisten und Schaulustigen zog der Protestzug einige Straßen durch die Millionenmetropole bis in einen Park.