Auf der nächsten Weltklimakonferenz in Chile Anfang Dezember wird es unter anderem wieder um die Notwendigkeit gehen, sogenannte CO2-Senken auszubauen. Zu diesen Senken zählen auch Wälder - von den Tropen bis hin zu den großen Nadelwaldregionen in Russland und Kanada. Denn ein Baum gleicht einer großen Fabrik, in der chemische Prozesse stattfinden. So kann etwa ein ausgewachsener Laubbaum täglich 9.400 Liter Kohlendioxid verarbeiten. Wertvoller Sauerstoff entsteht und wird an die Luft abgegeben, während sich der Kohlenstoff in der Pflanze einlagert, um Biomasse, also auch Holz, aufzubauen. So weist der Weltklimarat in seinen Studien immer wieder auf das große Kohlenstoff-Speicherpotential von Wäldern hin. Allerdings gelten nicht nur Wälder sondern auch Moore als große Kohlenstofflager.