Noch gibt es nur wenige Daten zum Einfluss des E-Tretroller-Verleihs auf den Autoverkehr in deutschen Städten. Das Umweltbundesamt verweist auf eine Umfrage unter 4.000 Verleih-Nutzern in Paris. Demnach wäre fast die Hälfte der Befragten ohne Roller zu Fuß gegangen. Knapp 30 Prozent hätten den öffentlichen Nahverkehr genutzt oder das Fahrrad genommen. Nur acht Prozent der Befragten ersetzten demnach mit dem geliehenen E-Scooter eine Auto- oder Taxifahrt. Dem halten die Anbieter eigene Befragungen entgegen: Voi teilt mit, in Deutschland, Österreich und der Schweiz hätten sich Autofahrten auf Strecken von 2 bis 5 Kilometern um 40 Prozent reduziert. Das habe eine Befragung von 1.400 Nutzern in den drei Ländern ergeben. Ob die Umfrage repräsentativ ist, ist unklar.



Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik ist skeptisch: "E-Tretroller werden besonders im Freizeitverkehr und von Touristen benutzt", sagt der Mobilitätsforscher. E-Scooter könnten den Autoverkehr in der Stadt nicht reduzieren: "Da hat sich der Verkehrsminister einen Bären aufbinden lassen." Besonders Außenbezirke von Städten ließen sich nicht wirtschaftlich abdecken.



Der Agora-Experte Jung hingegen glaubt, E-Tretroller hätten durchaus das Potenzial, ein kleiner Baustein für einen umweltfreundlicheren Stadtverkehr zu werden. Sie allein würden die Verkehrswende aber nicht schaffen. Nötig seien grundlegende Veränderungen wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.