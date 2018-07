An dem Programm sind neben einigen Nationalstaaten und der EU auch Institutionen wie die Weltbank sowie Organisationen aus der Zivilgesellschaft und Versicherungsunternehmen wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Re beteiligt. Auch das Gastgeberland der Bonner Klimakonferenz, die Fidschi-Inseln, sind Partnerland. Wirtschaftsminister Aiyaz Sayed-Khaiyum sagte in Bonn, InsuResilience trage dazu bei, Menschen nach einer Naturkatastrophe "so schnell wie möglich in ein normales Leben zurückzubringen".