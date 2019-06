Die EU-Staaten haben sich beim Gipfel nicht auf ein neues Klimaziel für 2050 geeinigt. Die Bundesregierung ist dennoch zufrieden mit den Beschlüssen. Noch im März hätte sie nicht mit einer so breiten Mehrheit der EU-Länder für eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 gerechnet, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU).



Zur Festschreibung des Zieldatums wäre jedoch Einstimmigkeit nötig gewesen. Klimaschützer werteten das Gipfelergebnis gerade mit Blick auf den Klimagipfel in New York als Rückschlag.