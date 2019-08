Die Bundesregierung hat inzwischen erkannt, dass Moorschutzmaßnahmen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ohne Verringerung der Emissionen aus der Moorentwässerung können die gesteckten Reduktionsziele bis 2030 und 2050 nicht erreicht werden.



So wird derzeit eine Strategie zum Erhalt von Moorböden erarbeitet. "Als wissenschaftliche Behörde unterstützt das Bundesamt für Naturschutz derzeit die Bundesregierung, konkret das Bundesumweltministerium, bei der Erarbeitung einer bundesweiten Moorschutzstrategie, die auch im aktuellen Koalitionsvertrag festgeschrieben ist", sagt Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN).



Moorwissenschaftler sehen in der Anhebung der Wasserstände auf Moorböden eine schnelle und effektive Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. "Das Bundesamt für Naturschutz fördert seinerseits mit Mitteln des Bundesumweltministeriums derzeit eine Reihe von Projekten, die sich mit den Themen Moore und Klima befassen, beispielsweise die Allgäuer Moorallianz, so Beate Jessel vom BfN.