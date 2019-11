"300.000 Unternehmen in Deutschland brauchen Erdgas derzeit als Prozesswärme, die könnten in Theorie alle problemlos umstellen auf Wasserstoff". Lars Baumgürtel

Auf neue Verfahren setzt auch der Mittelständler ’Zinq’ in Hagen. Mit dünnerem Zink-Schichten auf Produkten lässt sich ein Vielfaches der Energie einsparen. Geschäftsführer Lars Baumgürtel hält zudem eine Ersetzung von Primärenergie nicht nur in seinem Betrieb für unproblematisch: "300.000 Unternehmen in Deutschland brauchen Erdgas derzeit als Prozesswärme, die könnten in Theorie alle problemlos umstellen auf Wasserstoff."