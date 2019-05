Die Fakten geben den Flugkritikern recht: Allein mit einem Flug nach Thailand und zurück verbraucht jeder Passagier fast so viel C02, wie er normalerweise in sechs Monaten verursachen würde. Im Vergleich zu anderen Reisemöglichkeiten schneidet das Flugzeug am schlechtesten ab: Ein Kilometer in der Luft setzt nach Berechnungen des Bundesumweltamtes 201 Gramm Treibhausgase pro Passagier frei, beim Autofahren sind es 139 Gramm. Am umweltfreundlichsten ist die Bahn mit nur 36 Gramm im Fernverkehr. Hoch sind die Emmissionen auch bei Kreuzfahrten: ohne Filter stößt ein Kreuzfahrtschiff so viele Schadstoffe aus wie fünf Millionen Pkw, sagt der Naturschutzbund.