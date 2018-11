Drei Viertel des Stroms in Frankreich kommt aus Atomkraftwerken. Quelle: Christophe Karaba/EPA/dpa

Die Regierung in Frankreich will den bisherigen Zeitplan für eine Energiewende bis 2025 über Bord werfen. Das gesetzliche Ziel, den Atomanteil an der Stromproduktion auf 50 Prozent zu senken, soll mit Blick auf den Klimaschutz erst mehrere Jahre später erreicht werden.



Ansonsten müsse man laut Umweltminister Nicolas Hulot im Gegenzug die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen wieder ankurbeln. Bislang kommen etwa drei Viertel der französischen Stromproduktion aus dem Atompark des Landes.