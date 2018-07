Die Nationalversammlung in Paris. Archivbild Quelle: Jeremy Lempin/EPA/dpa

Die französische Nationalversammlung will den Klimaschutz in der Verfassung des Landes verankern. Die Abgeordneten stimmten für eine Ergänzung des ersten Verfassungsartikels. Dort soll es nun heißen: Die Republik "handelt für den Schutz der Umwelt und der Biodiversität und gegen die Klimaveränderungen."



Der Umweltschutz soll damit zu einem Grundprinzip des französischen Staates werden - derzeit wird er nur in einem späteren Artikel erwähnt, der Klimaschutz kommt bislang nicht explizit vor.