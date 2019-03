"Die Genehmigungsverfahren sind so exorbitant aufwändig und lange, dass vielen Projektierern die Luft ausgeht", sagt Quaschning. Das erst seit letztem Jahr gültige Ausschreibungsverfahren sorge außerdem dafür, dass Bieter in kostenintensive Vorleistung gehen müssen, ohne zu wissen, ob das Projekt überhaupt genehmigt und realisiert werden kann. Oft steht der Naturschutz im Weg. Oder der wachsende Widerstand der Anwohner.



Vor allem beim Abstand zur Wohnbebauung liegen die Nerven blank. Kaum ein Projekt kommt noch ohne Klagen und Gerichtsverfahren aus. Die Akzeptanz für immer höhere und damit leistungsfähigere Windräder schwindet. Und das wissen auch die Politiker. In Bayern dürfen Anlagen nur noch in einem Abstand von mindestens dem Zehnfachen ihrer Höhe gebaut werden. Mit der Folge, dass im Freistaat der Ausbau praktisch zum Erliegen gekommen ist.