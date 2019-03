Schulze will beim Klimaschutz "endlich ernst machen".

Im Koalitionsstreit über ein geplantes Klimaschutzgesetz hat Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) mit Kritik an der Union nachgelegt. Es könne sich kein Regierungsmitglied "länger wegducken", sagte Schulze.



Schulze will, dass sich die Minister Scheuer (Verkehr/CDU), Altmaier (Wirtschaft/CDU), Klöckner (Agrar/CDU) und Seehofer (Bau/CSU) konkret Gedanken darüber machen, mit welchen Maßnahmen CO2 eingespart werden kann. "Wir müssen jetzt endlich ernst machen mit dem Klimaschutz", so Schulze.