Deutschland hängt beim Klimaschutz hinterher.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Deutschland kommt beim Klimaschutz nicht so schnell voran wie geplant. So wird Deutschland seine Klimaziele für 2020 wohl nicht erreichen und nur rund 32 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990. Gefordert ist aber eine Verminderung von 40 Prozent. Das geht aus dem vom Kabinett gebilligten Klimaschutzbericht 2018 hervor.



Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) forderte mehr Mut in der Klimapolitik. Sie werde ein Gesetz vorlegen, das die Einhaltung der Klimaziele verbindlicher mache.