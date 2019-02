Die Verbraucherzentralen bieten verschiedene Möglichkeiten der Energieberatung an. Kostenlos gibt es eine Online-Beratung sowie einfache telefonische Beratungen. Die kostenlose Hotline der Energieberatung der Verbraucherzentrale erreichen Sie unter: 0800–809802400. Intensivere Beratungen vor Ort oder in den Verbraucherzentralen werden gefördert, der Verbraucher muss aber einen Beitrag dafür zahlen.



Auch viele Kommunen bieten Enerbieberatung an.

Bildquelle: dpa