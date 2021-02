G20: Raue See beim Klimadialog

Die größte Dynamik in Bezug auf Erneuerbare Energien als auch auf den Verkehrssektor gibt es in China. Der weltgrößte Treibhausgas-Emittent erzeugt derzeit 25 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien. Das Land will nach dem Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen zur weltweiten Führungsmacht für grüne Energie aufsteigen, investiert daher pro Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar in regenerative Technologien. Zudem hat China eine Klimaallianz mit der EU angekündigt. Beide Seiten verständigten sich am 1. Juni 2017 auf eine enge Zusammenarbeit in Politik, Technik, Wirtschaft und Wissenschaft.