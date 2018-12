Die Rechnung geht so: Firmen wie Bosch, SAP oder die Commerzbank gehen daran, durch entsprechende Maßnahmen (Umstieg auf Öko-Strom, Energieeffizienz steigern, Jobtickets für Mitarbeiter usw.) sich so weit wie möglich klimaneutral zu stellen, das heißt, ihren klimaschädlichen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Bei kaum einer Firma aber wird sich 100 Prozent Klimaneutralität umsetzen lassen.



Und hier kommt der Müller-Deal ins Spiel: Für die noch nicht neutralisierten Treibhausgase erwerben die Unternehmen Investitionszertifikate. Das so generierte Geld fließt durch Steuerung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit in diverse "grüne Projekte" verschiedener Entwicklungsländer. Solche Projekte können unter anderem sein: Technologie-Transfer für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Schutz und Aufforstung von Wäldern, besonders Regen- und Mangrovenwälder, Rehabilitierung von Böden und klimafreundliche Landwirtschaft. Mehr als 70 Unternehmen sind dieser Initiative bereits beigetreten.