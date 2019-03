Alexandria bekam Asthma-Anfälle und musste nach New York zurückfliegen. Dort fing sie an zu recherchieren. Sie las über immer häufiger auftretende Dürren und Waldbrände in Kalifornien, weltweit ansteigende Temperaturen und Erderwärmung. Und sie wurde Mitglied bei "Zero Hour", einem Netzwerk junger Klima-Aktivisten in den USA.



Die meisten Lehrer an Alexandrias Schule haben Verständnis für ihren Klimastreik. Und auch Alexandrias Mutter unterstützt die Mission ihrer Tochter. "Sie versteht einfach nicht, wie wir Erwachsenen dabei zusehen, wie der Planet zerstört wird - und nichts dagegen tun." Während ihre Tochter vor dem Gebäude der Vereinten Nationen protestiert, sitzt ihre Mutter in einem Café um die Ecke und kontrolliert Alexandrias Twitter-Feed. Sie ist inzwischen so etwas wie die inoffizielle Pressesprecherin ihrer Tochter.