Doch sie haben einen prominenten Mitstreiter an ihrer Seite. Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong trug dick auf, als er sich vor wenigen Wochen während seiner Rede zum Nationalfeiertag mit den Worten "Es geht um Leben oder Tod" des Themas Klimawandel annahm - und dieses somit plötzlich zur Chefsache im Stadtstaat machte. "Viele von uns waren positiv überrascht, dass der Premierminister dem Klimawandel so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es ist wirklich ermutigend, dass die Regierung die Dringlichkeit des Klimaschutzes anerkennt", so Annika, eine der jungen Demo-Organisatoren.



Als Küstenstadt ist Singapur besonders für die Folgen des ansteigenden Meeresspiegels anfällig. Doch die in Europa mittlerweile weit verbreiteten Umwelt-Demos waren in Asiens Millionenstädten bisher nur vereinzelt zu sehen, so zum Beispiel im März in Kuala Lumpur, als sich rund zwei Dutzend Schüler und Studenten an einem Abwasserkanal unterhalb einer Autobahn den globalen Klimastreiks anschlossen.