Während sich enorme Waldbrände durch Tasmanien, Alaska, Sibirien und das Amazonasgebiet fraßen, gingen in Deutschland ungewöhnlich viele Bäume an den Folgen der Hitze zugrunde. "Wir sehen in den Wäldern Schäden, die wir noch nie gesehen haben", sagt Jürgen Bauhus, Forstwirtschaftler an der Uni Freiburg. Zugleich gab es in den USA ebenso wie in Südeuropa und Zentralasien heftige Starkregen. Die Überschwemmungen, die sie mit sich brachten, kosteten Hunderte Menschenleben.