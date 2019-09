Als sie in diesem Jahr wiederkamen, lagen drei der Stangen bereits an der Oberfläche. "Das bedeutet, dass dieser Gletscher innerhalb eines Jahres sechs Meter dünner geworden ist", sagt Christian Vincent, Gletscherforscher an der Universität Grenoble, im ZDF-Interview. "Vor 30 Jahren waren es nur etwa 4,50 Meter im Jahr."