Hovest: Es ist vielleicht derselbe Grund, den auch viele andere verspüren: Diese Hilflosigkeit, nicht zu wissen, was wir tun können. Je weiter weg man vom Meer wohnt, umso größer wird dieses Gefühl der Ohnmacht. Wenn ich mir hier vorstelle, dass auch für mich der Ozean ein ganz wichtiger Teilbereich meiner Gefühle darstellt - weil ich sage, das ist mein Sehnsuchtsort, das ist der Ort, an dem ich Urlaub mache, das ist das Element, aus dem ich komme - und jetzt wird das Ganze zerstört und ich sitze in einer Stadt, die weit weg vom Meer ist, und kann nichts dagegen tun. Das hat mich dermaßen gestört, dass ich damit quasi mein drittes Projekt einleiten wollte. Ich will mich jetzt um die Ozeane kümmern. Und damit war klar, ich orientiere mich an den Helden da draußen, die auf dem Meer sind und etwas tun.