Ein sogenannter Klimanotstand, also der Zustand einer akuten Gefährdung, liegt zwar im rechtlichen Sinne nicht vor. Dennoch wollen die Stadträte aktiv werden, um die gravierenden Folgen des Klimawandels abzumildern. Damit schließen sie sich dem Appell der Fridays for Future-Bewegung an. "Die Verabschiedung der Resolution ist ein Signal und ein Impuls", so die Stadt Konstanz. Ein Signal vor allem an die jungen Menschen, die der Klimawandel bewegt und ein Impuls, das Tempo in Sachen Klimaschutz zu steigern. Konstanz war mit seinem Beschluss Anfang Mai die erste deutsche Stadt, die den Klimanotstand ausrief.



Nun wird in Konstanz mit Hochdruck an klimaverträglicheren Konzepten gearbeitet. Zusätzliche Fahrradabstellplätze in der Altstadt und eine Solarpflicht für Neubauten gibt es schon. Außerdem gab es Gespräche zu kostenlosen Busfahrten an Samstagen und Prämien für diejenigen, die auf ihr Auto verzichten und es endgültig abmelden. Oberbürgermeister Uli Burchardt geht mit gutem Beispiel voran: Er verzichtet auf den Dienstwagen und wird künftig öfter mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. "Wird hart für mich ;-)", schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.