"Städte, vor allem Innenstädte, sind Wärmeinseln, so dass jede weitere Flächenversieglung, vor allem in heute bereits stark verdichteten Quartieren zur weiteren Erwärmung beiträgt", warnt Ulrich Kriese vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Und auch Wasser kann schlechter versickern, was die Gefahr von Überflutungen steigen lässt. Beides wird zunehmend zum Problem. Denn durch den Klimawandel steigen die Temperaturen und Wetterereignisse mit Starkregen kommen häufiger vor.