Die jetzt in Australien verwandelte Kohle dagegen ist fest. "Diese feste Substanz kann sicher und auf unbestimmte Zeit gelagert werden", erklärt Däneke. Das neue Verfahren hat also Potenzial - zumindest in der Theorie, denn noch ist die Forschung in einem sehr frühen Stadium. Der große Vorteil: Die Verwandlung von CO2 in Kohle funktioniert bei Zimmertemperatur und nach einem recht einfachen Prinzip.



Es ähnele einem Schulexperiment, bei dem in einem Wasserglas zwischen zwei Drähten Bläschen entstehen, wenn Strom durchgeleitet wird, erklärt Däneke. "In unserem Experiment verwenden wir eine spezielle Flüssigmetalllegierung anstelle des Drahtes, und anstelle des Wassers benutzen wir eine Lösung, die mit CO2 gesättigt ist." Auch dabei blubbert es. Und an einer Elektrode entsteht Sauerstoff, an der anderen eben die Kohle-Flocken. "Der flüssige Zustand des Metalls ist wichtig, da die produzierten Kohle-Flocken an festen Oberflächen festkleben", so der Forscher. Und dann wäre das Experiment sehr schnell beendet.