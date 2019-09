Süßkartoffel-Anbau in Deutschland wird erprobt. Archivbild

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Süßkartoffeln sind in Asien, Amerika und Afrika seit Generationen beliebt, auch in Europa finden sie immer mehr Zuspruch. Der Klimawandel macht es möglich, dass das Gemüse auch in Mecklenburg-Vorpommern wachsen kann.



In der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Güstrow-Gülzow hat bereits 2018 eine Versuchsreihe begonnen. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, was bei Temperaturschwankungen passiert und wie das Blattgrün genutzt werden kann. In Afrika wird es wie Spinat zubereitet.