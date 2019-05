Die Diskussion um den Klimawandel beschäftigt die Welt. Jeden Freitag gehen bei "Fridays for Future" Tausende auf die Straßen. Und die Klimaforscher sind sich einig: Der Mensch ist die Hauptursache für den Klimawandel. Oder etwa doch nicht? Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Jörg Meuthen, behauptete in der ZDF-Sendung "Mein erstes Mal", zwei Drittel der Studien zum Klimawandel seien sich über die Ursachen nicht sicher: "Wenn Sie sich das mal genau anschauen, dann sind zwei Drittel dieser Studien so, dass sie sagen: Wir sind uns da nicht sicher. Das dritte Drittel, und von diesem dritten Drittel sind es 90 Prozent, das sagt: Doch, doch, das ist menschengemacht. Und darauf rekurrieren jetzt alle und sagen: Wir müssen jetzt hier das Klima steuern."